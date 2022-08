Non se ne vede la fine di un periodo nerissimo per tutti noi (l'altra sera cinquina a 40/1 persa per un gol e ti ridono persino in faccia... ) e allora che si fa? All'unica partita italiana in giornata aggiungo due mercati mai nemmeno sfiorati in vita mia, volete vedere che si dà una svolta?, cugine lombarde che potrebbero sul serio lottare per la promozione (e di Fabregas nemmeno vi parlo perchè siamo nell'Olimpo).L'ultima stagione arrivarono vittoria e pareggio per i lariani (4-2 e 1-1). Gol con fiducia.- Bulgaria, primo mercato mai toccato -ma avendo giocato due partite in meno (nelle cinque disputate quattro vittorie e un pareggio, stesso identico ruolino dei capoclassifica). Entrambe segnano un botto e incassano molto meno,Ed è sempre un derby, non va dimenticato. Che si gioca soltanto dal 2016.Chiusura con- Danimarca, altro mercato per me sconosciuto - hanno cominciato come peggio non si poteva e dovrebbero assolutamente vincerne una, questa, per risalire in una graduatoria che le vede laggiù o quasi. Arrembaggio per entrambe? Gli ospiti segnano e subiscono - 13 reti (sic!) - come fosse l'unico mestiere che conoscono. Gol, impossibile dirne un'altra.Terno da 8,87 volte la posta