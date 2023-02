Un altro pienone. Giallorosso. All'Olimpico. Con la gente, inguainata in quei colori, che non vuole bensì esige i tre punti che facciano da contraltare alla più pesante sconfitta dell'anno, quella con la Cremonese in Coppa Italia.. Ora c'è l'Empoli in campionato e se vi sembra una facile vittoria per Mourinho fischiate forte sotto la mia finestra. A me pare difficilissima, soprattutto nelle condizioni attuali. I toscani si sono riposati, i romanisti andranno all'arma bianca (e potrebbe essere il contrario di ciò che va fatto). Gol/over a quella quota è spaventosamente bello.. Entrambe arrivano da gragnuole di reti, Berardi è riapparso il Flash Gordon che è quando maciulla il Milan, Lookman e Hojlund hanno fatto una sgambatura in Coppa Italia una volta che il Gasp li ha fatti entrare. Pensate che qui il gol/over 3,5 non arriva alla quota di Roma-Empoli gol/over 2,5. Qualcosa mi dice che è il bersaglio da centrare.C'è un "triello" in Premier League che mette appetito a guardare. A partire proprio dall'ora di pranzo con Everton-Arsenal. Se non si allineano i pianeti, le differenze che vedremo saranno enormi e la quota del 2 ce lo straconferma. Per chiudere con Brentford-Southampton: la fame degli ospiti sarà pure grande grande grandissima ma i ragazzi di casa, nel loro stadio, sanno sempre cosa fare.Roma-Empoli gol/over (quota 2,45)Sassuolo-Atalanta gol/over 3,5 (2,40)Everton-Arsenal 2 (1,40)Brighton-Bournemouth 1 (1,35)Brentford-Southampton 1 (1,85)Cinquina da 20,5 volte la posta escluso il bonus