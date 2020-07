Atalanta-Inter chiude un'annata di Serie A (purtroppo) storica. Per il motivo che sapete. E che ci auguriamo resti unico nel percorso del calcio mondiale. Fermarsi mesi stando chiusi in casa è stato orribile, per fortuna in Italia si è potuto riprendere a giocare a calcio ma in grandi campionati come la Francia no. Il post-lockdown ci ha regalato anche partite intense e il nono scudetto Juve. E ancora ci regalerà Champions League ed Europa League agostane e a sorpresa, in un turno unico fino alle finali.



Prima però c'è da chiudere il campionato italiano. E Atalanta-Inter è il meglio del momento. Perché si giocano - con la Lazio impegnata a Napoli - il secondo posto. Inter 79, Atalanta e Lazio 78. Bella lotta non c'è di che.

C'è una curiosità che mi spinge. Negli ultimi otto precedenti a Bergamo, nei match di campionato con l'Inter, l'1X2 che era maturato alla fine del primo tempo si è riconfermato al fischio finale. Stranezza non da poco. Ecco un altro motivo per cui in un match in cui le due vorranno rischiare il meno possibile (entrambe hanno il match europeo a breve distanza, contro PSG e Getafe) il pareggio primo tempo/finale mi pare una grande quota.



Così come grande partita è la finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea, che si gioca nel campo neutro di Wembley. In semifinale le due londinesi hanno eliminato i due Manchester (entrambi favoriti) con due piroette roboanti. Con il 2-0 dell'Arsenal al City e il 3-1 del Chelsea allo United.

Ma c'è dell'altro. L'anno scorso Maurizio Sarri battè 4-1 l'Arsenal con il suo Chelsea nella finale di Europa League. Una partita davvero strana, che i Gunners avranno stampata nella mente. Perché dopo uno 0-0 di un primo tempo più biancorosso che blu, la ripresa fu l'esplosione di gol della squadra sarriana che macinò l'avversario.

Sono certo che l'Arsenal aspettasse la rivincita in una finale importante. Da quel giorno. Non c'era Arteta ma c'erano Aubameyang e Lacazette. La quota del Chelsea la trovo bassissima perché troverà un Arsenal con i canini insanguinati. E con la possibilità, vincendo, di non essere escluso dalle prossime coppe europee. Tenendo Aubameyang. Vi sembra poco?



I CONSIGLI PER SABATO:



Atalanta-Inter primo tempo/finale X/X (quota 6,50)



e



Arsenal-Chelsea 1 (3,55).