La giornata europea più importante della stagione è questa. Perché non ce n'è.L'ultimo posto nel girone significa che devi riguadagnare su tutte. Lo ha già fatto l'Atalanta, chiudendo a zero e qualificandosi poi. Ma fu pazzesco. Impossibile pensare di ripetere una volata del genere. Ben più. L'Inter dovrà attaccare azzannando, non certo fare la partitina bella bella fatta a Madrid per poi lasciare a loro tutti i soldi. Lukaku è lui, Lautaro ha appena calibrato il mirino, Conte si è messo a strillare come nelle migliori occasioni. Se non mi sono spiegato bene Inter e basta. Da subito!Pomeriggio italiano centrato tutto sulle partite di Coppa Italia. Ce ne sono di molto interessanti. Il plus è, si incastra tra la prima sconfitta viola di Prandelli e la vittoria firmata da quell'asso di De Paul che un calcio sconsiderato non è andato a prendersi. I friulani giocano chiuso e quando ripartono fanno bottino, finora in tante gare non sono stati fortunati, dovrebbero essere più avanti in classifica.Partita anche in Ligue One, tra Lens e Nantes. Questa la tiro via in breve. Perchè ha numeri folli. Sempre in campionato - tra Ligue 1 e Ligue 2 - nelle ultime diciassette il gol è uscito tre volte, nelle altre quattordici è stato sempre, solo e soltanto NO GOL!Il terno vale 15,8 volte la posta