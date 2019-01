Parliamo un po' di Coppa d'Asia. Sono cominciati gli ottavi di finale, in programma ci sono Corea del Sud-Bahrain e Qatar-Iraq. Tanto per ricordarlo, la Corea del Sud ha vinto due titoli e arriva da due terzi e un secondo posto: una certezza. Per il Bahrain un quarto posto nell'edizione 2004. Il Qatar è una novità, sull'albo d'oro. L'Iraq ha vinto nel 2007 ed è reduce dal quarto posto nell'ultima edizione, quella del 2015.



Per la Corea del Sud, che giocherà alle 14 contro il Bahrain, non ci dovrebbero essere brividi, troppo superiore. L'altro ottavo di finale, che si giocherà alle 17 ad Abu Dhabi, poche certezze. Nella prima fase tre vittorie per il Qatar, due vittorie e un pareggio per l'Iraq. Il Qatar ha il capocannoniere, Almoez, già sette gol per lui. Per me possono segnare entrambe. Ma chi non si fida passi avanti.





Perchè c'è Benfica-Porto, semifinale di Coppa di Lega portoghese. O' Clasico non può essere detto finale anticipata, perchè dall'altra parte del tabellone ci sono Sporting e Braga, che non sono due scartine. Ma Benfica-Porto è strepitosa, seconda contro prima in campionato, i rossi sono rimasti l'ultima sconfitta per i Dragoni, 1-0 a ottobre. Nel 2014 addirittura finì con una rissa in campo, tanto è chiara ed evidente la rivalità. Il Porto lo scorso anno fu eliminato proprio in semifinale dallo Sporting. Vedo una partita chiusa, vibrante, tesissima, ottima per l'under 2,5. Si gioca nello Stadio Municipale di Braga.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'

Benfica-Porto under 2,5 (quota 1,67)



Corea del Sud-Bahrain 1 (1,30)



Qatar-Iraq gol (2,05)





Il terno vale 4,45 volte la posta