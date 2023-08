Prende il via la nostra stagione con la Coppa Italia 2023-2024, in pista scendono due squadre che hanno scritto pagine importanti dell'ultimo torneo giocato: il Catanzaro dominando il suo girone di C, il Foggia arrivando all'ultimo passo dove ha trovato un Lecco da libro Cuore. I rossoneri non sono più quelli di Delio Rossi e presenteranno il 4-3-3 di Cudini. Ma di fronte a questo super-Catanzaro che ci sarà da inventarsi, le quotarelle parlano.



Amichevoli internazionali ovunque. Con la Dea: incrocia un avversario che ha appena piegato l'Udinese in uno scontro strano, con un cartellino rosso valso a metà (Beto). Gasp aspetta (lunedì?) due come Scamacca e De Ketelaere e intanto di strappare applausi agli spettatori tedeschi. Gol nello stadio dei Berliners?



L'Aston Villa pare non volersi fermare in questo pre-campionato, tre pareggi e due successi (l'ultimo il 3-0 con la Lazio) dicono che anche al Mestalla di Valencia può arrivare il meglio.

L'Everton dovrà fare attenzione contro lo Sporting Lisbona, rivale che in Europa sa sempre come farsi ammirare. i sostenitori di casa vorranno far pesare il tifo del Goodison Park per provare a non farsi superare. Cosa che pare difficile.



Catanzaro-Foggia 1/over (quota 1,33)

Union Berlino-Atalanta gol (1,50)

Valencia-Aston Villa 2 (2,25)

Everton-Sporting Lisbona 2 (2,30)



Quaterna da 10,3 volte la posta