. E non debbo essere io a dirvi che se c'è un momento molto complesso per le scommesse è proprio l'inizio della stagione. Quando ancora le squadre non si sono fatte conoscere per ciò che realmente valgono.Continua il cartellone dellacon le partite di andata dei. Ne scelgo una su tre ed esattamente. Parecchio equilibrio tra le due: i belgi hanno fatto fuori gli austriaci del Rapid Vienna in casa, gli ucraini l'Az Alkmaar sempre in casa. Dieci anni fa la Dinamo vinse tutti e due i match abbastanza facilmente. Ma parliamo di dieci anni fa.. Ricordiamo che belgi e ucraini costruiscono Nazionali molto in palla.Passo all'e a una sfida di cui so di più. Avendo visto la partita precedente di entrambe, sempre in Europa. Apollon-Lech hanno gli stessi punti forti: squadre con carattere, sanno lottare fino all'ultimo minuto senza mai darsi per sconfitte, contro qualsiasi avversario. In precedenza hanno fatto fuori Saburtalo Tblisi e Ofi Creta (i ciprioti), Valmiera e Hammarby (i polacchi). Grossa differenza con le sfide di Champions, qui si gioca partita secca.La conclusione è con una nostra gara diDove è la quota sopra la pari l'elemento chiave che fa decidere per il successo dei padroni di casa. Le amichevoli (tre, tutte ben giocate) fanno propendere per loro.Gent-Dinamo Kiev 1 (quota 2,40)Apollon-Lech X (3,10)Alessandria-Sambenedettese 1 (2,05)