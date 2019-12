E' ancora Premier League. Sentite quanto è strano questo dato. Il Bournemouth, che in classifica è due punti sotto al Crystal Palace, ha segnato un gol in più nelle sue sette partite in trasferta di quando il CP non abbia segnato nelle sue sette partite in casa... Questo può voler dire soltanto una cosa: che lo schieramento esterno del Bou è estremamente offensivo, in qualsiasi momento e su qualsiasi terreno di gioco. Ecco perché la mia scelta cade sul gol di entrambe le squadre.



Coppa Italia, Fiorentina-Cittadella. Anche qui abbiamo in mano una cifra che può fare al caso nostro. In Serie B, il Cittadella è secondo nella graduatoria per punti esterni un punto dietro al Benevento ed ha segnato la media di un gol a partita. A Firenze se la giocherà, chiunque vada in campo. Idem sul gol.



Chiudo con un'altra di Coppa Italia, Genoa-Ascoli. Nelle ultime sei partite (in B) dell'Ascoli abbiamo sei opzioni gol. Thiago Motta lo conosciamo bene come tecnico, gioca molto offensivo. In Coppa Italia tutto questo sarà dilatato dal fatto che nè l'una nè l'altra sono chiamate a vincere il trofeo. E allora vedo gol anche qui.



Il tutto a quasi 9/1. Ci sto. Sono tutte quote molto alte.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Fiorentina-Cittadella gol (quota 2,25)



Genoa-Ascoli gol (2,12)



Crystal Palace-Bournemouth gol (1,85)





Il terno vale 8,82 volte la posta