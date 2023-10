Oggi si guarda l'Italia. E' troppo importante per scommettere. Perché un punto o tre contro l'Inghilterra sarebbero d'oro. Vi do solo una strana indicazione su un match amichevole che andrà in scena allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq. Negli ultimi sette testa a testa ha segnato soltanto una delle due. Quindi pareggi nada de nada. Chi vuole fare il coraggioso dato che le due potrebbero anche sonnecchiare, visto che entrambe sono promosse alla fase finale degli Europei 2024, lo può fare a quella quota.



Francia-Scozia X (5,50).