Hanno ottenuto lo stesso numero di punti: diciassette. L'Ascoli in casa e il Bari in trasferta. Giocando lo stesso numero di partite, quindici. Diciassette contro venti i gol fatti e subiti per i marchigiani, venti contro ventitre per i pugliesi. Se consideriamo per cosa stanno battendosi, ovvero le zone di classifica, siamo praticamente allo stesso livello. Non certo di eccellenza. Quindi abbiamo detto: se l'Ascoli non si fa strada in casa certo il Bari non si fa strada fuori.



Questa è la partita della serata di Serie B, quella che anticipa il turno pre-pasquale. L'unica tra l'altro per cui si possa tentare un pronostico, il resto della giornata lo lascio ai chiaroveggenti. Mi pare il turno giusto per provare il risultato esatto, allargandosi senza rimetterci granchè. A me sorride l'1-1. Niente di trasgressivo però chissà se...



PS. La cosa più bella è un'altra. Fu Serse Cosmi, attuale tecnico dell'Ascoli, a inventarsi Fabio Grosso, attuale tecnico del Bari, come esterno sinistro basso quando i due erano insieme al Perugia. Come sia finita quella corsa - con la Coppa del Mondo in mano dopo aver battuto il calcio di rigore vincente contro la Francia - forse non è neanche il caso di ricordarlo. No?



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Ascoli-Bari risultato esatto 1-1 (quota 6.00)



