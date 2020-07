Giornata interlocutoria. Se diamo per scontato che ormai lo scudetto è bello che cucito. Che le prime quattro, al di là di come finiranno, sono quelle. E che per la salvezza la lotta sarà Lecce alla caccia del Genoa. Stop.C'è una cosa niente affatto scontata ed è la classifica cannonieri, con. Difficile capire chi avrà più chance in questo finale. In questa serata però, per quello che si è visto in campo e per quello che si legge dalla classifica, l'Udinese dovrebbe essere ben più tosta di un Cagliari sembrato poca cosa da quando è dovuto restare a casa il Ninja.Comunque il titolo di capocannoniere in un campionato leggendario come rimarrà questo fa sicuramente gola a due bomber così.Ecco perché le quote sono bassine anzicheno.. Vediamo se può funzionare.e vincitore dell'ultimo titolo, prova a prendersi tre punti per giocarsi la possibilità di entrare in Europa League. Ma... I padroni di casa restano su tre vittorie inframezzate da un pareggio, gli ospiti vivono un momentaccio: quattro sconfitte inframezzate da un pareggio. Se poi si guardano gli scontri diretti recenti, ecco che al Portland Park si trovano tre vittorie su quattro per i biancorossi di Aalborg.Udinese-Juventus segna CR7 (quota 1,60)Lazio-Cagliari segna Immobile (1,50)Aalborg-Copenaghen 1 (3,00)