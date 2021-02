s. Non è quella che era in programma all'andata (che si farà quando si farà) ma quella del ritorno. Importantissima senza dubbio, il Napoli è arrivato al vicolo in fondo al viale: o svolta o sbatte., appena sbagliano un movimento sono cotti al burro. Sta tornando anche l'Europa quindi il portoghese sta guardando l'orologio per essere in orario all'appuntamento.. Italiano fa giocare divinamente una piccola come lo, finora ha fatto il possibile e l'impossibile. Di Pioli non ne parliamo neanche, i suoi non vedono una squadra più su da tanto tempo. La quota è quel che è ma in una cinquina vale bonus.. Per i granata di certo. Arriva il miglior Genoa che si potesse mai prevedere. Ma questo può essere anche un vantaggio; i liguri non hanno l'acqua alla gola, Nicola è riuscito in imprese rocambolesche e qui deve solo farne un'altra.Premier League concapitolo ottomila. Questa volta però c'è un favorito netto, il Pep li sta facendo giocare d'incanto, subisce poco e quando gli altri scivolano sono kappao. Il Tottenham arriva da un impossibile sconfitta 5-4 contro Ancelotti in FA Cup, inoltre ai supplementari. Qui se lo Special va sotto può finire sepolto.. La capolista(che gioca quasi sempre già da Serie A) è attesa a Ferrara da una squadra che quando gira ne ha per tutti. Ma i toscani mettono letteralmente paura, anche ad avversari che ci sanno fare.. Non so a voi.Napoli-Juventus segna CR7 (quota 2,07)Spezia-Milan 2 (1,53)Torino-Genoa 1 (2,05)Manchester City-Tottenham 1/handicap (1,88)Spal-Empoli X2/over 1,5 (1,92)