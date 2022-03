Uno come Cristiano Ronaldo ha capito tutto. E da tanto tempo. Ha capito - ma non ci voleva molto - che stava arrivando il momento-svolta dell'anno e se ne è tornato a casa per rimettersi in sesto. Stava per piombare la Champions League e ancora di più il playoff mondiale con Turchia e (nel migliore dei casi) l'Italia (speremm). E io che faccio? Mi lucido a nuovo per tornare il CR7 che ero. Così ha fatto e, appena in Premier League, ha subito fatto male ad Antonio Conte e al suo Tottenham. Tripletta, mica robetta.Ora arriva la serata dell'Atletico Madrid. Si annusano e si conoscono da una vita. Basterebbe ricordare il CR7 juventino che fece a pezzi Simeone e lo gettò fuori dall'Europa che contava. Quella è la stella che ha voluto far brillare di nuovo. E a fidarci da ciò che ha messo in campo con il Tottenham, appena tornato dal suo Portogallo, stasera i colchoneros debbono temerne le onde radioattive. Si può andare sul primo marcatore, lui ci metterà tutto e anche di più. Le quote? Erano uscite molto ma molto più alte, ora si sono dati una regolata, a 4,75 è ancora commestibile. Ah, ovviamente speriamo che dia tutto adesso, prima di arrivare agli azzurri (se...). Dimenticavo, l'1-1 dell'andata fa ripartire tutti da capo. Supplementari e poi rigori? Lui ci sarebbe anche lì.Non capisco perchè la gente del calcio non si sia accorta di chi sia veramente l'Ajax. Che ha dominato a Lisbona regalando troppo e fermandosi soltanto sul 2-2. Haller, Tadic e parecchi altri; io non ho troppi dubbi, questa edizione dei lancieri fa paura a tutti, non c'è il Benfica e stop. Dovranno stare attente le big, questi non sono carini con nessuno, vanno dritti per fare male. Stasera basterebbe anche la vittoria di misura, io voglio esagerare e attestarmi sull'1/handicap. Ho visto il Benfica più volte e non mi dice granchè, è possibile che debba leccarsi le ferite all'uscita. L'ottimo Haller si è cuccato persino la Coppa d'Africa. Ma prima di spaventarsi uno così... L'avete mai visto bene, da vicino? Potrebbe essere lui il Lewa o il Benzema di questa seratina.