Cutrone e gli altri Wolves aspettano il Torino, giovedi' in Europa League. Ma prima c'è la battaglia con il Manchester United che si presenta al Molineux di Worlverhampton dopo aver masticato le ossa del Chelsea. Superpartitaccia per i padroni di casa che pensano all'una e all'altra. Tostissime entrambe. La quota della vittoria rossa non mi dispiace per niente, a 2,45 alzo tutte e due le mani.



In Portogallo c'è Tondela-Portimonense. Basta dare un'occhiata per accorgersi che questa è sfida da over 2,5, quando le due si fronteggiano piovono i gol.



In Ligue 2 francese abbiamo Auxerre-Guingamp. Anche qui il passato ci dice qualcosa di fondamentale e cioè che vince quasi sempre l'Auxerre. Il terno fa leccare i baffi solo a guardarlo.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Worlverhampton-Manchester United 2 (quota 2,45)



Tondela-Portimonense over 2,5 (2,08)



Auxerre-Guingamp 1 (2,33)



Il terno vale 11,8 volte la posta