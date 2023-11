Sono rimasto basito leggendo le quote di queste tre partite. Magari finissero nel modo scelto, magari. E chi se lo aspettava! Parto dal pomeriggio italiano di Frosinone-Empoli.



Se i laziali avessero portato a casa il tre a zero di Cagliari che si è trasformato in un 4-3, pensate a che punto sarebbero. Tornerà capitan Mazzitelli, che ha saltato il campionato per squalifica il campionato giocando in Coppa Italia, e ci sarà lo "juventino" migliore della stagione, Soulè. Mentre da Andreazzoli mancherà ancora l'eccellente Baldanzi e non è roba da poco.



Derby londinese ai massimi livelli. Perchè il Tottenham comanda la Premier ed ha poca importanza che stavolta il parente povero sia il Chelsea, che da undicesimo in classifica guarda in su' con gli occhi del cane bastonato. La cosa folle è che i padroni di casa sono diventati Supermen appena li ha lasciati Kane, che ha scelto la Bundesliga del Bayern.



In due parole Getafe-Cadice, gli ospiti sono i peggiori della Liga per punti conquistati in trasferta. Basta questo.





Frosinone-Empoli 1 (2,15)

Tottenham-Chelsea 1 (2,15)

Getafe-Cadice 1 (1,90)



Terno da 8,78 volte