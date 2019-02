La SFIDA A MISTERPALMIERI di domenica? Come sempre nelle vostre mani, anzi nelle vostre menti. Sapete fare benissimo. E ultimamente in prima pagina al lunedì vediamo nickname nuovi. Ma questo è un buon segno. I "vecchi" li conosciamo e sono forti, gli altri li stiamo riconoscendo. Mano alle quote, partite del giorno e via!



Io parto in scivolata, c'è un terno in Serie A che recito quasi a memoria e sono tre vittorie casalinghe. Atalanta-Spal, Sampdoria-Frosinone e Torino-Udinese mi piacciono e molto. Arriviamo fino a Sassuolo-Juventus, qui non si può sbagliare di nuovo, sta per tornare la Champions e la condizione "deve" essere quella buona. E poi: se il Milan è quello visto all'Olimpico di Roma, contro il Cagliari sono tre punti e via andare.



La partita più bella è senza dubbio City-Chelsea. Si era detto che il Pipita fosse sgonfio, guardate un po' con i vostri occhi e poi ditemi. Ma dall'altra parte c'è il Kun, ovvero il meglio del meglio. Qui si correrà dall'inizio alla fine e sarà la prima puntata. In finale di Carabao Cup ci sarà quella secca, importante, senza uscite. Il 24 febbraio





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Sassuolo-Juventus 2 (quota 1,60)



Milan-Cagliari 1 (1,45)



Atalanta-Spal 1 (1,32)



Sampdoria-Frosinone 1 (1,54)



Torino-Udinese 1 (1,76)



Manchester City-Chelsea X (4,60)





La sestina vale 38,1 volte la posta escluso bonus