Altra semifinale di classe per la Coppa Italia. Anche qui siamo allo step di andata. Anche qui c'è qualcosa da valutare con attenzione. Il "mal di pancia" di Ringhio Gattuso è peggiorato nonostante la squadra gli abbia dimostrato il suo attaccamento; i "richiami" al suo presidente (che starebbe guardandosi intorno) sono stati evidenti e da prima pagina. Non c'è soltanto questo. Dall'altra parte una Atalanta che ha giocato una non-partita contro la Lazio - come se stesse preparando questa, forse accusando la pesantissima frazione "dieci contro undici" proprio contro la Lazio di Coppa -; qualcuno è sembrato allenarsi in campo, salvo poi litigare a fine partita. Mah. Parto con la mia personalissima idea, che non è detto sia la vostra: qui ci dobbiamo aspettare l'Atalanta migliore, è per questo che vado con la doppia esterna.Premier League con Liverpool-Brighton. I campioni di Klopp visti contro il Tottenham hanno fatto capire che la crisi è finita e che sono pronti a vincerle tutte, da qui alla fine: vediamo se sarà proprio così. Se sarà così, nemmeno il Brighton che viene da sette punti in tre partite di PL potrà inventarsi granchè. Provo con il parziale/finale 1/1.Resto in Premier con Leeds-Everton. Freccia in su per quelli di Bielsa, freccia in giù per quelli di Ancelotti. In teoria due squadre che potrebbero alla fine equivalersi ma che giocano in maniera differente. Farà la differenza la prestazione di giornata. Se il borsino che abbiamo indicato prima era un segnale bello e buono allora la vince il Loco. O almeno non la perde.Coppa del Re per il Barcellona che va a Granada contro una squadra che continua a strizzare con una certa continuità (dal 2014 ne ha perse due). Mi lancio sul parziale/finale, un possibile azzardo c'è ma amando il rischio, sapete come va la vita... E poi quella quota lì, molto sopra alla pari, affascina.Chiudo con la mia squadra del cuore in Championship, serie B inglese: il Brentford. Il Bristol City non è un pacchetto di sigarette da fumarsi a volute ma il Brentford con i tre punti scavalcherebbe i gallesi dello Swansea e sprinterebbe dal secondo posto. La più potente delle spinte.PS. E' una cinquina e quindi con le asperità del caso. Ma la quota che ne viene fuori non disprezzatela.Napoli-Atalanta X2 (quota 1,57)Liverpool-Brighton parziale/finale 1/1 (1,88)Leeds-Everton 1X (1,45)Granada-Barcellona parziale/finale 2/2 (2,40)Brentford-Bristol City 1 (1,43)