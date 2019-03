Ancora Europeo 2020. Seratona perché quando c'è Olanda-Germania è certamente seratona. Oltretutto le due arrivano da scontri diretti micidiali, uno dopo l'altro, nella Nations League; prima il 3-0 degli orange in una partita indimenticabile per van Dijk e compagni, poi il 2-2 del ritorno, con il 2-0 dei tedeschi rimontato nei minuti finali. Comunque, overoni. Difficile non prevederne un altro, oltretutto la rivalità è bella forte.



Proseguendo sulla stessa striscia, ne arrivano altre. Per esempio Cipro-Belgio, reduci da otto reti, cinque gli isolani e tre (alla Russia) gli uomini di Martinez. Un altro overone ben pagato è quello tra Kazakistan e Russia: i primi ne hanno appena fatti tre alla Scozia,i russi sono sembrati abbastanza malfermi in difesa contro il Belgio e debbono rifarsi. L'ultimo overone potrebbe uscire da Ungheria-Croazia: gli ospiti ne hanno fatti due in rimonta all'Azerbaigian, possono segnare e subirne.



Per completare una cinquina con il bonus, ecco la doppia dell'Austria in Israele. I biancorossi le hanno prese in casa dalla Polonia, non esiste che comincino il girone con due sconfitte così orribili.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Olanda-Germania over 2,5 (quota 1,67)



Kazakistan-Russia over 2,5 (2,10)



Ungheria-Croazia over 2,5 (2,02)



Cipro-Belgio over 2,5 (1,57)



Israele-Austria X2 (1,35)



La cinquina vale 15 volte la posta escluso il bonus