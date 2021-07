Germania e Francia proseguono con la prima giornata di tornei molto interessanti, non saranno Bundesliga e Ligue 1 ma le loro "Serie B" questa volta sono piene di ex squadroni. Basti citare quello che coinvolgo nella mia capo-bolletta tedesca e cioè il Werder Brema, la squadra nel cuore di Rudi Voeller, centravanti storico della sua Nazionale e della Roma.



E' proprio il confronto casalingo con l'Hannover il mio "gol" mentre sulla prima giornata francese mi lascio andare sugli over 1,5: Amiens-Auxerre, Caen-Rodez, Le Havre-Guingamp e Pau Fc-Nancy sono le mie scelte. Non pescate al buio, date un'occhiata ad amichevoli e precedenti e poi sparate. Verso il centro.





Werder Brema-Hannover gol (quota 1,57)



Amiens-Auxerre over 1,5 (1,42)



Caen-Rodez over 1,5 (1,42)



Le Havre-Guingamp over 1,5 (1,40)



Pau Fc-Nancy over 1,5 (1,42)





La cinquina vale 6,29 escluso il bonus