Si riapre con Champions League ed Europa League, i preliminari sono senza sosta, siamo alla partita di andata. Non c'è dubbio che il viaggio dell'Ajax in Grecia sia la sfida nel mirino, anche per vedere se le cessioni di nomi cosi' importanti tra i biancorossi di Amsterdam hanno lasciato piaghe incurabili. In più i greci di Salonicco in casa sanno sempre come farsi rispettare, la quota del gol sembra signorile.



Abbastanza di ordinaria amministrazione il resto del carnet. Le partite che ho scelto per voi sono Stella Rossa-Copenaghen (sempre di Champions), Ararat-Saburtalo e Riga-HJK (di Europa League).



La quaterna verrebbe a dieci contro uno. E sarebbe un bel modo per mettere via gli sghei del Ferragosto. Anticipatamente.







I CONSIGLI DI MARTEDI'







Paok-Ajax gol (quota 1,90)



Stella Rossa-Copenaghen under 2,5 (1,62)



Ararat Armenia-Saburtalo Tblisi 1 (2,05)



Riga- HJK under 2,5 (1,61)







La quaterna vale 10,1 volte la posta