Prendiamolo per le orecchie questo Natale dal punto di vista bettistico. Perché quello che è successo l'ultimo week-end non era MAI successo da quando questa SFIDA A MISTERPALMIERI va e cioè quattro anni a gennaio 2020: senza nemmeno un vincitore!

Per cui armiamoci (delle quote delle partite di sabato) e scegliamo (mi raccomando la quota finale della bolla). Andare in prima pagina nella sfida natalizia è un bel regalo che fareste a voi stessi!



Si comincia con la capolista (virtuale), l'Inter. Virtuale perché la Juve ha già giocato e si è avvantaggiata con biplano-Cristiano. Quel poco di Inter che andrà in campo (gli acciacchi non si riesce a contarli tutti e poi ci sono le squalifiche...) deve mordere questi tre punti. Io vedo una partita per forza di cose scombiccherata, anche il Genoa ha assenze di gran peso: quando è così solitamente vengono fuori match aperti, con gol. Vado con l'over 2,5.



Udinese-Cagliari ci offre una quota seria per lo stessa scelta, l'over 2,5. Me ne sfugge il motivo visto che quando il Cagliari si mette seduto a tavola, i gol escono sempre e con la carriola. Se pensate che un buon attaccante - ma non un fenomeno - come Joao Pedro finora ne ha fatti 10 come Lukaku e CR7 ne avrete contezza. Nessun dubbio: over 2,5.



Salto fino alla Premier League dove si giocherà Manchester City-Leicester. I primi sembrano essersi ripresi da un periodo pallido, presi per mano da De Bruyne che quando è in giornata dà del tu ai fenomeni. Gli ospiti sono addirittura andati a giocare un partitone di Coppa eliminando l'Everton ai rigori dopo una sfida durata come un film di quelli lunghi (e sbagliando il primo rigore, che chissà perché otto volte su dieci porta bene!). Qui il gol mi sembra da prendere.



Tutto il contrario è quello su cui mi butto per Newcastle-Crystal Palace. La classica sfida in cui si proverà ad acciuffare i tre punti senza perderne di vista uno. Il Newcastle in casa sono sette che non perde ed è quartultima per gol segnati. Hodgson sa come si fa col suo CP e viene da una mini-striscia di quattro under 2,5. Che pare la strada da imboccare.



Ho avuto la fortuna di assistere poche sere fa a Borussia Dortmund-Lipsia di Bundesliga e ho visualizzato veri e propri botti di Natale. I gialloneri di casa hanno buttato nel cestino tre meritatissimi punti, ma il Lipsia è una squadra che come ha la possibilità di farlo ti morde alla gola e non ti lascia più. Inoltre ha uno Schick che parte dalla panchina e fa gli sfracelli, in venti giorni tre gol due assist e un rigore procurato! La vittoria del Lipsia più over 2,5 (contro l'Augsburg) non paga granché ma non è una schifezza, anzi.

Fidandomi delle vostre intuizioni propongo le mie. A 12/1 escluso bonus. Magari no?



I CONSIGLI PER SABATO:



Inter-Genoa over 2,5 (quota 1,62)

Udinese-Cagliari over 2,5 (1,91)

Manchester City-Leicester gol (1,66)

Newcastle-Crystal Palace under 2,5 (1,60)

Lipsia-Augsburg 1/over 2,5 (1,48)



La cinquina vale 12,1 volte escluso il bonus.