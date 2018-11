Questo mi sembra un ottimo Monday Night bettistico.



Da noi c'è Cagliari-Torino. Sembra fatta apposta per una gran bella X. Oltretutto il gioiello cagliaritano Barella viene da due partite di fila in azzurro e potrebbe non essere riposato al massimo. Il pareggio dunque potrebbe non fare troppo male a entrambe.



In Premier League un pareggio ancora migliore, quello tra Burnley e Newcastle. Gli ospiti sono all'inizio di un periodo di sei match assolutamente alla portata, giusti per risalire in classifica. Ai padroni di casa, che vengono dal punto in casa del Leicester, metterne un altro in classifica potrebbe essere medicina perfetta per tenersi in linea di galleggiamento.



Nella Liga ci aspetta Real Sociedad-Celta. Diamo un'occhiata a un numero che fa sobbalzare. Nelle ultime tredici sfide tra le due, compresa la Copa del Rey, ben undici sono finite gol e solo due 1-0! Basta per convincerci?



I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Cagliari-Torino X (quota 3,25)



Burnley-Newcastle X (3,20)



Real Sociedad-Celta Vigo gol (1,80)





Il terno vale 18,7 volte la posta