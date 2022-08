Sta arrivando il calcio italiano e datemi retta: già la prima - extra Coppa Italia - metterà due belle squadre contro, le ho viste entrambe e mi hanno lasciato di stucco! Ma di questo parleremo. Oggi invece vado velocissimo su una quaterna di Conference League che regala sogni e illusioni (la seconda speriamo proprio di no),



Sono partito da un'idea, in questi turni vado cercando una partita tra contendenti non di vaglia che possa finire ai tempi supplementari dopo il pareggio dell'andata. Qui l'ho trovata subito, è Hibernians-RFS, che si riaffrontano, finì 1-1 con gol nel finale, rigori sbagliati, espulsi. Potremmo riassistere a un bel pareggiotto, la quota bassotta lo suggerisce anche lei, si prova mettendo in moto e sgasando.



Quella è LA partita, le altre sono gare che presuppongo movimentate in fatto di reti. A cominciare da quella che si guarderà con quattro occhi la Fiorentina visto che una delle due, Twente o Cukaricki, se la troverà davanti. All'andata bel botto olandese con un 3-1 da trasferta, mi attendo un nuovo over. Per proseguire con Anversa-Lillestroem, che riparte da quell'identico 3-1 per chi giocava fuori casa, i belgi. Si chiude con Rapid Vienna-Neftci Baku, altre reti in previsione (fu 1-2). Ma stasera è tutto divertimento, il 'lavoro" comincia da domani!



PS Quattordici volte la posta, basterebbe il minimo per festeggiare no?





Twente-Cukaricki over (quota 1,59)



Anversa-Lillestroem over (1,71)



Rapid Vienna-Neftci Baku over (1,69)



Hibernians-RFS X (3,05)





Quaterna da 14 volte la posta