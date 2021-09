Tornano i campionati, non siamo al massimo dei massimi ma se non altro si costruisce un terno assai corposo. A partire dalla Francia, dove la Ligue 1 è padrona della serata con i campioni in carica del Lille. Che vanno in casa del Lorient. Entrambe a cinque punti, ben distanti dall'acchiappatutto PSG, che farà un campionato per fatti suoi.



I precedenti tra loro ci indirizzano quanto e più sul no gol: risalendo fino al 2013 con dieci scontri diretti, soltanto in due casi è uscito il gol. In tutti gli altri, otto, è stata la festa del no gol.



Passiamo a Birmingham-Derby, Inghilterra di seconda, e qui si parla un'altra lingua. Calcistica intendo. I numeri sono gli stessi ma ribaltati. Overoni otto su dieci, due piccoli underini. E una quota ben cospicua, nonostante quel che si è appena detto.



A chiudere con il gol spagnolo tra Gijon e Leganes, in Lega Adelante. Anche qui la strada battuta dai numeri sembra più che chiara. Quando si gioca a Gijon tra queste due esce sempre il gol, bisogna addirittura risalire al '99 per trovare un 3-0. Per il resto sono sette su sette, nell'Estadio El Molinon. Direi che ci si possa credere. E il terno sfiora il dieci contro uno.



Lorient-Lille no gol (quota 1,95)



Birmingham-Derby over 2,5 (2,25)



Gijon-Leganes gol (2,10)





Un terno che vale 9,21 volte la posta