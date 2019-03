Giusto un salto nelle cadetterie di Spagna, Germania e Francia. Chi vuole astenersi lo faccia senza alcun problema. Ma questo passa il convento nella serata di lunedì.



In Spagna ecco Numancia-Malaga. I primi hanno poco da giocarsi, i secondi molto di più. Il reparto-base della sfida è la difesa (forte) del Malaga. Pochi gol.



In Germania c'è Regensburg-Furth. Per quello che contano i punti in palio potrebbe anche essere un'amichevole. Il Furth segna talmente poco in trasferta che il gioco dell'underone può valere la candela.



In Francia in scena GFC Ajaccio contro Lens. La prima per non retrocedere, l'altra per salire. Non sarà per niente semplice ma la vittoria esterna ci può stare.



Un cippino vale ben oltre 6 contro 1.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Numancia-Malaga under 2,5 (quota 1,42)



Regensburg-Furth under 2,5 (2,13)



GFC Ajaccio-Lens 2 (2,12)





Il terno vale 6,41 volte la posta