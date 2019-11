Serata conclusiva delle qualificazioni all'Europeo 2020 che dice una cosa su tutte: è un dispositivo da cambiare. Troppe le partite con una nazionale più o meno forte contro una nazionale più o meno materasso. In una situazione simile anche il gioco si fa piccolo piccolo. In breve tempo qualcosa deve succedere. Ho tirato fuori un terno impazzendo, giocare in questo caso non è affatto facile. Sono andato sui numeri, che comunque originano un triello dalla quota panciuta anzicheno.



Si parte da Germania-Irlanda del Nord che ci regala un'indicazione grossa: in questo cammino di qualificazioni, nove degli ultimi dieci gol tedeschi sono stati messi a segno nella ripresa. Non basta: sei degli ultimi otto gol irlandesi sono arrivati negli ultimi minuti. Onde per cui: tempo con più gol, il secondo. E via andare.



Macedonia del Nord-Israele, altra quotarella da non dimenticare, l'over 2,5 a 1,87. Vediamo perché. Questo match è stato giocato tre volte in Macedonia nella storia delle due nazionali e tutte e tre le volte si è chiusa con almeno tre reti (1-2, 1-2, 2-3). Si può fare.



Chiusura col quotazzone, in Polonia-Slovenia. A 2,28 ci si orienta sul no gol degli sloveni, che è una quota supersuccosa. Visto che la nazionale polacca non ha subito un gol che sia uno negli incontri casalinghi del girone (e soltanto tre in tutto il percorso). Armatevi di un cippino e "sparate". Ma solo se le mie scelte vi vanno a fagiolo.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Germania-Irlanda del Nord tempo con più gol - secondo (1,98)



Macedonia del Nord-Israele over 2,5 (1,87)



Polonia-Slovenia segna gol ospite NO (2.28)



Il terno vale 8,44 volte la posta.



N.B. Arrivederci a giovedì sera, con i consigli del venerdì: riprendono i campionati!