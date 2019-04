SFIDA A MISTERPALMIERI nel giorno del Derby d'Italia, Inter-Juventus. Io lo lascio fuori ben sapendo che sarete voi a inserirlo in tante delle vostre combinazioni. Partite del sabato, quote alla mano e via!



La partita più decisiva del giorno è in Serie A è Bologna-Empoli, uno spareggio vero per i toscani che per rientrare nel gioco-salvezza debbono quantomeno non perdere di nuovo. Ma il Bologna è una delle poche squadre che volano, con Sinisa è arrivata aria buona. E questa partita potrebbe vincerla, con dietro le spalle il tifo di tutte le altre pericolanti.



La Roma? Contro il Cagliari già salvo non può stare a pensare a Zaniolo e Cristante squalificati, a Conte che magari venisse, a tutto il resto. Questi tre punti sono la benedizione per continuare a vedere il quarto posto, non altro.



Inghilterra, Germania e Spagna per chiudere il cerchio. In Premier League c'è Watford-Wolves: si rivede una delle partite più divertenti della stagione, quel 3-2 in FA Cup arrivato ai supplementari. Squadre che segnano e che le prendono, non vedo che tanti gol. In Bundesliga c'è Dortmund-Schalke, se si vuole continuare a dar fastidio al Bayern la vittoria interna non può avere alternative. Si chiude con la Liga e con Leganes-Celta Vigo: qui i punti hanno importanza fondamentale solo per gli ospiti, la quota della doppia mi sembra interessante.



I CONSIGLI PER SABATO:



Bologna-Empoli 1 (quota 1,85)



Roma-Cagliari 1 (1,49)



Watford-Wolverhampton over 2,5 (2,20)



Borussia Dortmund-Schalke 1 (1,36)



Leganes-Celta Vigo X2 (1,62)



La cinquina vale 13,3 volte la posta escluso il bonus.