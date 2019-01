Domenica strepitosa per quanto riguarda la Serie A. Ci sono tre partite che mi titillano l'ugola e cioè Atalanta-Roma, Torino-Inter e Lazio-Juventus.



Parto da Bergamo dove a occhio e croce non si sa quanti gol ci saranno. La Dea è la squadra del giorno, la Roma viene subito a ruota, non credo che stiano lì a bamblinare ma penseranno a darsele dal 1'. Torino-Inter la vedo più o meno allo stesso modo, il Toro incorna sul serio ma l'Inter non sarà certo quella (non) vista contro il Sassuolo. La Juventus va all'Olimpico di Roma dove trova una Lazio dimessa: se è quella del San Paolo di Napoli, la partita dura poco.



Bologna-Frosinone è la partita che SuperPippo si è segnato sull'agenda da mesi: se non prende tre punti qui non li prende mai più.



Salto in FA Cup dove i precedenti scontri diretti tra Crystal Palace e Tottenham, in ogni manifestazione, fanno letteralmente piangere, sette under su otto. Considerando che qui Sua Maestà Kane non c'è, fate voi.



Questa è la mia, aspetto un diluvio di vostre per la SFIDA A MISTERPALMIERI. Non buttate via l'occasione di finire in prima pagina il lunedì: di bravi bravi tra di voi ce n'è un'infinità. Ricordate solo: partite del giorno e quote. E via!





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Atalanta-Roma gol (quota 1,48)



Bologna-Frosinone 1 (1,73)



Torino-Inter gol (1,73)



Lazio-Juventus 2 (1,91)



Crystal Palace-Tottenham under 2,5 (1,77)





La cinquina vale 14,9 volte la posta escluso bonus