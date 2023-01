Tutta Spagna, tra Liga e Liga 2. Nel giorno della Befana. Chissà se va, chissà se va, chissà se va se va... Anche qui, come ieri Montella con l'Adana in Turchia, un tecnico italiano, Gattuso sulla panchina del Valencia, impegnato in casa con il suo Valencia contro il Cadice. Incredibile ma vero, nelle ultime cinque ha totalizzato un punto in più il Cadice che non il Valencia. Ma sinceramente questa non può che essere l'occasione propizia per tornare al successo contro un rivale che lotterà per la salvezza fino all'ultima giornata. L'ultima vinta in casa (in Liga) fu il 3-0 inferto al Betis, quasi due mesi fa, ci riproviamo Ringhio?



Nel pomeriggio l'Elche, praticamente retrocesso o quasi e ancora a zero di successi, riceverà il Celta Vigo, che almeno tre le ha vinte. E ha l'occasione di fare poker contro un avversario che viene da quattro sconfitte in fila e non ha la minima idea di dove andare a parare (se non nella serie inferiore). La quota del 2 vale il tentativo.



Nella Liga 2 un match che sembra il trailer della X, quello tra Gijon e Levante. Entrambe hanno pareggiato nove volte su ventuno, nel torneo in corso. Perchè dovremmo cercarci guai seri andando da qualche altra parte?







Valencia-Cadice 1 (quota 1,60)



Elche-Celta Vigo 2 (2,05)



Gijon-Levante X (2,95)







Terno da 9,67 volte la posta