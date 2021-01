Supercoppa Italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un match che comincia da lontano. Da quella sera in cui la Juve camminava aspettando un Napoli che non sarebbe arrivato mai a Torino. Per la partita di campionato. Qualche motivo in più, tanti, per dire che la Juve azzannerebbe al collo l'avversario per non lasciarlo più e alzare la Coppa. Stessa cosa farebbe il Napoli con il suo avversario. Azione e reazione. Ho qualche dubbio che la Juve vista con l'Inter e rimpastata col Pastamatic sia in grado di fare quello che è nei suoi desideri. Oltretutto arrivando da una partita che lascia veleni psicofisici come quella - strapersa - di Milano. Il Napoli si è limitato a sgambettare nel prato, segnando sei gol alla Viola. E' vero, sotto la pioggia, ma con tante ore di vantaggio sui bianconeri. E con un Insigne "alla Dieguito" vede l'impresa. Doppia azzurra.Si recupera Udinese-Atalanta e i friulani hanno fatto dichiarazioni fiammeggianti: "Daremo tutto quello che abbiamo!". Nessun dubbio. Ma l'Atalanta di questo periodo è difficile che ne canni un'altra dopo il pareggio con il Genoa e con nel mirino la partita contro il Milan. L'Udinese chiuderà corsie e praterie ma questa può essere la classica sfida che, se si stappa presto, va in braccio all'Atalanta senza sofferenze.Premier League con i due Manchester che dovrebbero/potrebbero mangiarsi gli antagonisti. L'Aston Villa ha i suoi problemi - anche legati al Covid - e il Fulham è nettamente inferiore, pur conoscendo a memoria cosa sia la "garra". Nel caso del City del Pep, anche se quest'anno non un uragano ma va più piano sano e lontano, mi prendo il parziale-finale. Per lo United invece bastano i numeri da trasferta: sette successi e due pareggi, ventitre punti, nessuna meglio di loro.Chiusura con la Francia di Marsiglia-Lens e una curiosità. Dal 2010, quando ospitano il Lens, i marsigliesi segnano sempre il primo gol. E nei primi minuti. Pare che li aspettino con il moschetto imbracciato. Che risucceda lo stesso film? Anche se a noi basta che sia il primo gol. Pure al 90' va bene.Juventus-Napoli X2 (quota 1,56)Udinese-Atalanta 2 (1,80)Manchester City-Aston Villa parziale/finale 1/1 (1,73)Fulham-Manchester United 2 (1,57)Marsiglia-Lens squadra casa segna primo gol (1,70)