Arriviamo da una SFIDA A MISTERPALMIERI di quelle esplosive. A parte il solito cecchino Luano, che ormai con i suoi over 1,5 e under 3,5 è entrato nella storia di questa rubrica, abbiamo toccato con mano che può esistere una QUINDICINA vincente! L'esplosività alla quindicina gliel'ha dato Cucùbau, che ha inanellato questo splendore. Certo, mi direte voi, una cosa così si prende ogni venti anni... Vedremo cosa si inventerà adesso. E voi? Dategli una scrollata al vostro albero di Natale, non serve mica sempre una quindicina no?



Vediamo questo turno che più festivo di questo non c'è. Ecco tre splendidi match che mi attraggono con l'opzione gol, sono Empoli-Sampdoria, Genoa-Atalanta e Sassuolo-Torino. A queste tre aggiungo le vittorie di Napoli (con la Spal) e Juve (con la Roma).



La chiusura di una sestina al vapore la faccio con Chievo-Inter. Da quando è entrato Di Carlo nessuno è riuscito a far inchinare i clivensi, tutti pareggi e tutti under. Tranne il Cagliari ma era Coppa Italia. La solidità dei gialli può far leva anche sul fatto che l'Icardi esterno non è quasi mai stato l'Icardi casalingo. Ancora under 2,5? Io accendo tutte le palle. Sull'albero,



NB E qui non siamo in Bundesliga. Per fortuna...





I CONSIGLI DEL SABATO



Juventus-Roma 1 (1,47)



Napoli-Spal 1 (1,24)



Empoli-Sampdoria gol (1,60)



Genoa-Atalanta gol (1,70)



Sassuolo-Torino gol (1,78)



Chievo-Inter under 2,5 (1,81)





La sestina vale 15,9 escluso il bonus