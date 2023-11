Leggetevi questa statisticona a proposito dell'arbitro polacco Stefanski che oggi dirigerà Servette-Roma di Europa League. Nei precedenti di questa coppa diamo un'occhiata alle ultime dodici arbitrate dallo stesso e rabbrividiamo: dieci over e due under! Soltanto Braga-Zorya (2-0) e Napoli-AZ (0-1) finirono con meno di tre gol segnati. Se a questo punto non avete le idee molto più chiare non è colpa mia.



Sheriff Tiraspol contro Slavia Praga dovrebbe/potrebbe avere poca storia. Se gli ospiti hanno tirato fuori tutto ciò che avevano dentro per stracciare Mourinho oggi vanno a regalare la possibile prima piazza in questa trasferta qualsiasi? Non ci credo nemmeno se lo vedo.



De Zerbi potrebbe essere costretto a giocare lui contro l'AEK Atene, visto che gli infortuni si sono moltiplicati e moltiplicati in casa Brighton. I greci ci metteranno l'impossibile oggi dopo aver vinto l'andata. E a quella quota ci vogliamo far parlare dietro?



Faccia stravolta di Klopp all'ultima uscita di coppa persa a Tolosa per 2-3? Se l'avete vista come è capitato a me penserete le stesse cose che penso io. Ovvero che oggi il Liverpool bastonerà gli austriaci del Lask Linz fin dai primi fischi dell'arbitro. E via andare.





Servette-Roma over (quota 1,75)



Sheriff Tiraspol-Slavia Praga 2 (1,63)



AEK-Brighton 1 (3,55)



Liverpool-Lask Linz primo tempo/finale 1/1 (1,41)





Quaterna da 14,2 volte.