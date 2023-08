Per l'Italia è festa grande. Perché quando ricomincia la Serie A è un giorno molto particolare, tutti allo stadio o davanti alle tv. E i cento e passa (molto passa...) minuti di Bari-Palermo di ieri ci hanno detto che sarà il caso di non aspettarci degli 0-0 sonnolenti perché forse quelli non esisteranno più. Basti vedere quello che è successo in Puglia.



Inter-Monza è la prima al Meazza senza Silvio Berlusconi. E con Carlos Augusto che ha cambiato maglia, si sapeva che uno così forte non sarebbe arrivato a fine mercato con i brianzoli. Ora vedremo come Palladino - che era il primo a sapere tutto - ci metterà le mani. Ma senza Onana, con un portiere nuovo che però ha subito deluso, il gol la fa da padrone e a una bella quota.



Empoli-Verona sarà l'inizio di tutto insieme con Frosinone-Napoli. La prima ci regala certezze almeno sulla carta visto che le ultime tre sono finite uno a uno. E che pensare ad un altro pareggio non è lanciarsi nel vuoto. Mentre Di Francesco e Garcia uno contro l'altro ci suggeriscono che, soprattutto a quelle quote, è partita da vedere. Nonostante in campo ci siano i Campioni di Osimhen.



Partitona in serata a casa Guardiola, che comunque va sottolineato arriva dalla tostissima Supercoppa Europea vinta ai rigori con il Siviglia. Il Newcastle di Tonali ha già detto chi è con i suoi primi cinque gol. Due squadroni che possono mettere in tavola anche in questa il condimento delle reti.



De Zerbi ne ha appena segnati quattro ma il rivale era il neo-promossa Luton. Se vi fidate di chi sta scrivendo i gol del Brighton avrebbero potuti essere il doppio. Il Wolverhampton è più che avvertito, dopo la prima sconfitta - quella striminzita - in casa Manchester United. Tutti sanno bene il calcio che sta insegnando il tecnico italiano, tutti sanno che salvarsi contro i suoi ragazzi è una vera impresa.





Inter-Monza gol (quota 1,80)



Empoli-Verona X (3,25)



Manchester City-Newcastle gol (1,65)



Wolverhampton-Brighton 2 (1,87)





Quaterna da 18 volte la posta.