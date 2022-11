"E chi non ha mai visto nascere una Dea/e chi non ha mai visto nascere una Dea/non lo sa che cos'è la felicità... New York New York/è una scommessa d'amore/Tu chiamami e ti vestirò/come una stella di Broadway". L'infinito Cesare Cremonini canta queste parole. In una canzone meravigliosa. Sembra fatta apposta per, c'è una Dea che vuole crescere (se non nascere come squadra da lotta per il titolo) davanti a chi lo sta facendo sempre di più, ogni giorno, il Napoli diHa fatto infatuare di sé Anfield poche ore fa, tira il fiato perchè è arrivata la lombalgia acuta. Ma gli altri ci saranno e come e lavorrà mettersi in mostra lo stesso, in fin dei conti è prima contro seconda mica la finale al Fangone. Procedo con una. Negli ultimi otto testa a testa solo un'amichevole è andata al contrario. Ma quando vi sono i punti in palio, queste due la prendono sempre come fosse la disfida di Barletta. Bisogna risalire all'ottobre 2015 per trovare un under vero. E sono sette anni!Ovvio che non tutti i tiri vadano tra i pali ma nella giornata giusta capita, come all'ultima, che possa fare a pezzi il Chelsea (4-1). Ad aprile c'era il maghetto Potter e non il nostro ma il Wolverhampton fu liquefatto con un bel 3-0, nello stesso stadio di oggi. Ora tocca a De Zerbi, che trova un rivale ancora più debole di quello: enorme occasione per dare un seguito alla grande vittoria contro i londinesi.a ogni stormir di fronda. Il 2 sta crollando, Non debbo dirvi altro, fate voi.(quota 1,85)(1,63)(2,20)(1.60)Quaterna dala posta.