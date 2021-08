Oggi separo. Due proposte. Con due fisse e due partite diverse, la prima molto più ardita della seconda (ma non mi piace di meno, debbo sottolinearlo).Le fisse sono nella serata Champions e in ogni caso costruiscono un ambo bellissimo in quanto a quota. All'andata ho visto De Zerbi passare con i suoi ucraini a Montecarlo. E' vero che servirono le mani di Dio del giovane portiere Trubin ma lo Shakhtar ha cominciato alla perfezione la stagione: si saprebbero passare la palla da bendati. Il Monaco sa benissimo che non può arrendersi sullo 0-1 sofferto nella prima; farà di tutto almeno per conquistarsi i supplementari ma questo lo lascerà scoperto alle ripartenze avversarie. E la quota del segno 1 sembra il miracolo della fontana.Ancora Champions tra Brondby e Salisburgo. Qui non vedo altro che il 2. Nella prima venne fuori un tiro al bersaglio da parte degli ospiti che solo per caso vinsero 2-1, meritando ben di più. Se il calcio è onesto fino in fondo, qui il Salisburgo vincerà di nuovo e più largamente. La differenza delle contendenti è quel che è, lo dicono anche le quote.Ora le due alternative. La prima arriva dalla EFL Cup inglese dove si gioca West Bromwich-Arsenal. C'è un campionato che le divide, la prima in Championship e la seconda in Premier League. Ma tre delle ultime quattro volte che si sono viste al The Hawtorns, i Gunners non hanno vinto. Anzi, una volta hanno perso. In più hanno cominciato la stagione come peggio non si potrebbe e già ci sono voci su Arteta in bilico. Il West Bromwich invece è partito a razzo con un pareggio e tre successi. E' al comando con Stoke e Fulham. Da tutto questo nasce la mia doppia 1X.Si chiude l'altro terno con l'under 2,5 di Ac Ajaccio-Caen, nella Ligue 2 francese. Perchè? Perchè negli ultimi undici confronti diretti l'over si è palesato soltanto due volte...Shakhtar-Monaco 1 (quota 3,05)Brondby-Salisburgo 2 (1,55)West Bromwich-Arsenal 1X (2,75)Shakhtar-Monaco 1 (quota 3,05)Brondby-Salisburgo 2 (1,55)Ac Ajaccio-Caen under 2,5 (1,54)