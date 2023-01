In un momento di vento contrario ho avuto la voglia di andare a domani, direttamente sulla Serie A. Ma oggi una piccola cosa a bella quota potrebbe spuntare e chi si sente coraggioso può tirar fuori dalla tasca qualche spicciolo. Per esempio dalla parte del nostro Roberto De Zerbi che a Liverpool (casa Everton) ha la bella occasione di riprendersi i tre punti lasciati dal Brighton ad̊ Arteta ed al suo Arsenal, la quota del 2 non è sensazionale ma...



Coppa del Re arrivata ai sedicesimi di finale in due capitoli spagnoli, Espanyol-Celta Vigo e Levante-Getafe. La prima si posa sull'over: si sono incrociate sette volte in coppa ed è uscito in cinque casi. La seconda sulla vttoria esterna: il Levante è nella loro "Serie B" e vuole giocarsi prima di tutto la promozione, il Getafe invece può tentare qui ciò che nella Liga non può in alcun modo riuscirgli. Si gioca tutto in una gara sola.

E domani Inter-Napoli con tutto il resto!





Everton-Brighton 2 (quota 2,15)



Espanyol-Celta Vigo over (2,05)



Levante-Getafe 2 (3,10)





Terno da 13,6 volte la posta.