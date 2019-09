LA SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato. Con le partite del giorno, solo quelle, e con la quota finale scritta subito dopo la vostra giocata consigliata. Ricordo a tutti voi che si va nel pezzo dei vincitori, al lunedì, ed è una giusta e bella soddisfazione la prima pagina.



Partiamo con le note tecniche, ovviamente da Milan-Inter, adrenalina disseminata sul prato di San Siro. Perché è una "prima finale", perché entrambe non hanno soddisfatto tutti, perché le tensioni si sono fatte già sentire nonostante il primo posto nerazzurro. Cominceranno all'arrabbiata e il mio consiglio, gol, potrebbe addirittura palesarsi nel primo tempo. Io vado sereno e mi prendo gol nei 90' e passa.



La Juve, al contrario, avrebbe avuto palette da 10 a Madrid. Se... Le reti subite sui calci piazzati continuano a far sentire l'assenza del Chiello. Tolto questo, è una Juve che sale di livello. Il Verona visto col Milan era una squadra, qui però si troverà faccia a faccia con chi vuole i tre punti prima di subito. Primo tempo e finale Juve/Juve. Nel senso di 1/1.



Udinese-Brescia è una bella partita anche così, pensate se ci fossero stati De Paul e Balotelli (più Dessena) che dovranno saltare per squalifiche. Saranno "piccole" ma finora non si stanno tirando indietro. Anzi, stanno tirando. Gol.



Bundesliga del sabato con una quota interessantissima. Ho visto tracimare il Friburgo all'ultima contro l'Hoffenheim, mai lasciato entrare in partita. Il secondo posto a un punto dalla capolista Lipsia, a braccetto col Dortmund e davanti al Bayern dice tutto. La squadra gioca a memoria e va da dieci in pagella. L'Augsburg non può bastare a fermarla, per ora (e poi sono quattro le vittorie negli ultimi cinque scontri diretti in casa).



Cinquina in Premier League con la squadra del giorno, il Norwich che ha disossato nientedimenoche il City del Pep. Qui è trasferta e si ricomincia da capo, contro un Burnley che ti farà vedere l'inferno. Bisogna aver smesso di festeggiare per tempo se no... Overone e fate spazio alla cassaaaaa!





I CONSIGLI PER SABATO:



Milan-Inter gol (quota 1,77)



Juventus-Verona primo tempo/finale 1/1 (1,57)



Udinese-Brescia gol (1,74)



Friburgo-Augusta 1 (2,00)



Burnley-Norwich over 2,5 (1,68)



La cinquina vale 16,2 volte la posta escluso il bonus.