I CONSIGLI DEL LUNEDI'

Incredibile ma vero, gli agganci dei campioni di Ucraina con il calcio italiano sono innumerevoli. La prima è certamente questa: fu Nevio Scala, l'ottimo allenatore del Parma con cui vinse la Coppa Italia, a fargli alzare il primo e il secondo trofeo, quello del campionato del 2002 e quello della Coppa d'Ucraina nello stesso anno.Si potrebbe passare subito alla cosa fondamentale che unisce l'Inter alle squadre di quella nazione.al contrario dell'avversario, che ha affrontato sinora ben sette squadre italiane in Europa (oltre all'Inter ecco Milan, Lazio, Roma, Napoli, Vicenza e Atalanta) e il suo carnet non è del tutto felice: sette vittorie, due pareggi e ben quindici sconfitte!Si giocherà a Dusseldorf dove l'Inter ha già piegato ilGrazie anche al nono gol di fila in partite di Europa League di Romelu. Mai nessuno era arrivato a una quota simile, anche lo straordinario cannoniere del Newcastle, Alan, è stato superato (si era fermato a quota otto).Ci aiuta anche il fatto che. E la rete subita è stata in una partita vinta. Non mi pare poco, a voi?P.S. Ultima piccola informazione di campo. Occhio che durante la gara potrebbe trovare posto anche Sensi, che ha compiuto 25 anni pochi giorni fa ed è dato in buone condizioni.