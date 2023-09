Si riparte con le Nazionali. Anche se nel nostro caso sarà una nuova partenza bella e buona, senza Mancini e con Spalletti. Ma a questo ci si arriverà.



La prima giornata di questi gironi di qualificazione degli Europei ci porta di fronte Olanda e Francia e non è poco. Anche perchè - almeno nel caso dei primi - il match con la Grecia è strano che più strano non si può. I precedenti lasciano basiti, è vero parliamo di amichevoli ma insomma. Due vittorie per i greci su due, bah. Qui però siamo di fronte a tre punti che gli Orange non possono proprio fare di regalo a nessuno, visto che al momento sono quelle le lunghezze che li separano dai rivali. Si giocherà al Philips Stadion di Eindhoven. O la borsa o la vita.



Francia-Irlanda è ben altro. Tutte vittorie, quattro, per i franzosi, due sconfitte su tre per gli ospiti. Che non vedo come possano strappare anche soltanto un puntarello, nell'occasione. Le ultime sono quattro vittorie su cinque, mi sbizzarrisco (si fa per dire) arrivando a consigliare l'uno primo tempo/finale. Si gioca al Parco dei Principi di Parigi.



Il terzo piolo di questa scala è il più succulento di tutti, un Kazakistan-Finlandia che costituisce un confronto tra le due capoclassifica del Gruppo, Danimarca e Slovenia albergano a due punti di distanza. Certo, chi dovesse vincere questa vedrebbe avvicinarsi e di molto lo striscione ma proprio perchè il punto del pareggio lascerebbe entrambe lì davanti non vedo di meglio. Anche se l'ultimo pareggio risale al duemilasei in amichevole. Si gioca all'Astana Arena. E questo terno non mi pare bruttaccio proprio per niente.



Francia-Irlanda 1/1 primo tempo/finale (1,60)

Olanda-Grecia 1 (1,43)

Kazakistan-Finlandia X (3,25)



Terno da 7,43 volte la posta