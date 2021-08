L'ha detto Allegri: "Ora abbiamo una partita - con l'Empoli - si ricomincia. E giochiamo davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo essere molto arrabbiati per quello che è successo a Udine". Detta così fa capire l'importanza di questi primi tre punti senza Cristiano. Detta così vuol significare: "Lui è andato a vincere altrove, noi dovremo farlo qui. Fin da oggi". Fossi l'Empoli avrei paura di chi mi si presenterà davanti. "Garra" fin dalla prima palla. Impossibile non giocarsi l'1/handicap. In un programma che ha un filo conduttore.Dea che ha strappato immeritatamente i punti al Torino, Dea che sembrava un'altra squadra da se'. Non può specchiarsi in quel ritratto, deve buttare via tutto e ricominciare, tenendo soltanto i tre punti. Contro Sinisa che ha ancora un Bologna altalenante dovrà arrivare la prima vittoria vera. 1/handicap.. Ma la Lazio è quella che ha risposto sarrianamente con tre gol in circolo. Arpionando il risultato esattamente come saprà fare con tante. Un altro 1/handicap.La Viola ha pagato troppo il conto dell'espulsione del suo portiere, anche se lo ha fatto quando la Roma è rimasta in dieci. Si gioca per i primi punti, Vlahovic può fare la differenza più di Belotti. Almeno per adesso, almeno in questa.Quando c'è Liverpool-Chelsea c'è il massimo dei massimi. Perchè il Liverpool non sarà quello che andava e veniva dello scorso anno. Perchè il Chelsea si è fatto ancora più forte di quello che ha vinto la Champions League. Sarà pareggio perchè pareggio può essere?A Norwich approda il Leicester prossimo avversario europeo per il nostro Napoli. Squadra molto migliore di quel che si pensa in giro. La batosta in casa degli Hammers era una bugia anche per l'inferiorità numerica. Qui non mi stupirebbe affatto che arrivasse la vittoria comoda.Un po' lo stesso discorso che posso fare per il West Ham, impegnato nel suo stadio contro il Crystal Palace. In testa alla classifica, due vittorie su due, otto gol fatti e tre subiti. Il viaggio può continuare, a questa stazione non si scende, c'è tempo.PS Italiane da una parte, inglesi dall'altra: sarebbe volere troppo.e inoltreLa quaterna vale 12,4 volte la posta, il terno 10 volte la posta