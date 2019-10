SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato. E' roba tosta. Partite che appena le leggi pensi questa è mia ce ne sono poche poche pochissime. Ma noi siamo bravi, coraggiosi, imbracciamo le sfide del giorno, la quota finale e andiamo a guadagnarci il titolone di prima pagina.



Per esempio con la vittoria del Milan. A Marassi, Giampaolo risente aria di casa e la squadra sta cambiando negli effettivi, basterebbe ripetere la prima ora mostrata al Toro.



Il Verona non batte la Samp da sei anni precisi precisi. Se le due squadre mettono in mostra il calcio che hanno giocato finora non c'è storia, i doriani sembrano una squadra malata nella testa, finchè non danno il colpo di coda...



Se mi chiedono: "I due over più over del giorno" non ho dubbi, mi sposto in Germania. Leverkusen-Lipsia e Schalke-Colonia sono la fotografia delle partite aperte e movimentatissime.



Con la prima quaterna abbiamo chiuso, si passa alla seconda. Nella Perfida Albione (quanto tempo che non lo scrivevo... ). Siamo in una giornata piena di gol, ovunque. Possono segnare entrambe in Burnley-Everton, Norwich-Aston Villa e Watford-Sheffield United.



In più mi sono messo in testa un'idea meravigliosa, come dicevano in pubblicità. E cioè il primo tempo/finale di West Ham-Crystal Palace: volevo andare sull'handicap ma alla fine ho scelto 1 pt/1 st. Quelli a cui piace la vittoria degli Hammers cadranno per terra dalla quota. Troooooppo alta, l'acciuffo!



I CONSIGLI DEL SABATO



Genoa-Milan 2 (quota 2,60)

Verona-Sampdoria 1 (2,56)

Leverkusen-Lipsia over 2,5 (1,47)

Shalke-Colonia over 2,5 (1,57)



inoltre



Burnley-Everton gol (1,77)

Norwich-Aston Villa gol (1,50)

Watford-Sheffield United gol (1,70)

West Ham-Crystal Palace primo tempo/finale 1/1 (3,20)



La prima quaterna vale 15,3 volte la posta, la seconda vale 14,4 volte la posta