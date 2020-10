C'è l'inferno e il paradiso di Nations League, in questa domenica traballante per i motivi che sappiamo. Quelli che hanno rischiato di bloccare l'Under 21 azzurra in Islanda fin quasi a Natale.Riproviamoci. Finchè c'è guerra c'è speranza diceva Albertone, noi diciamo che finchè le partite che ci aspettano sono belle come queste si può andare avanti.Per esempio, Polonia-Italia. I polacchi hanno appena fatto cinque reti in amichevole alla Finlanda, noi sei alla Moldova. E pensa un po', la partita che interessava era questa... In questo gruppo conduciamo noi davanti a loro che sono un punto dietro. Nazionali che giocano per il gol. Ecco perchè la combo X2/over 2,5 ha una quota che mette in allerta. Me la prendo e la indosso subito.Poi Francia-Portogallo e Inghilterra-Belgio. Fischi razzi e triccaballacche. Squadroni. Anche loro hanno preparato l'appuntamento facendo fiato in amichevole, qui partiranno come le auto di Formula Uno. Francia-Portogallo si lottano la vittoria del gruppo, Inghilterra-Belgio come sopra anche se la Perfida Albione è sotto di due punti e sogna il sorpasso, già ha messo la freccia che lampeggia. Non mi aspetto partite a tirare su il brodo con la forchetta ma ben altro. I gol dovrebbero arrivare, per tutte.Bella ma di altro livello Russia-Turchia (e infatti fa parte della League B). I russi sono stati appena sbatacchiati in amichevole dalla Svezia e non se l'aspettavano, in casa. I turchi hanno colto un pareggio mirabolante in casa della giovane Germania, costretta al 3-3. Anche qui il gol metterà la capoccella fuori.Poi c'è un ambo che potrebbe avere un senso. Tre delle squadre che si sono qualificate per la finale dei playoff verso l'Europeo 2021 (Scozia, Slovacchia e Irlanda del Nord) andranno in campo dopo aver giocato i tempi supplementari ed essere passate ai calci di rigore. Difficile che possano avere la testa che servirebbe per giocare queste. Ecco perchè tra Scozia e Slovacchia vedo una bella X mentre per l'Austria vedo un'autostrada lucida e vuota in casa dell'Irlanda del Nord.Polonia-Italia X2/over 2,5 (quota 2,65)Francia-Portogallo gol (1,91)Inghilterra-Belgio gol (1,72)Russia-Turchia gol (2,03)Scozia-Slovacchia X (quota 3,40)Irlanda del Nord-Austria 2 (1,78)