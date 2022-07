Si partecipa con un ambetto che proprio "etto" non è visto che regalerebbe una riscossione di oltre dieci volte la posta impegnata. Che, e lo capite da soli, dovrà essere il classico cippettino e non di più. Andiamo sulla Conference League, le ho studiate e queste due che sono uscite fuori mi sembrano un possibile tentativo.



Il pareggio odierno porterebbe le quattro contendenti, Lechia-Rapid Vienna e Brondby-Pogon Stettino, ai tempi supplementari (all'andata a campi invertiti si sono concluse 0-0 e 1-1).Come sapete anche una X con risultati diversi darebbe il via alla coda di ulteriori trenta minuti e poi agli eventuali calci di rigore. La prima si giocherà all'Arena di Danzica, la seconda al Brondby Stadion. polacchi contro austriaci, danesi contro polacchi un quarto d'ora più tardi. Ambo scolpito nella pietra, speriamo che non venga giù.





Lechia-Rapid Vienna X (quota 3,35)



Brondby-Pogon Stettino X (3,10)





Ambo da 10,3 volte la posta.