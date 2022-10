E' tornato a fare gol su azione. Si chiama Vlahovic ed è certamente l'uomo su cui Allegri punta per la sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa. Perchè? Perchè Milik ha accusato un affaticamento e verrà portato in panchina sperando di guardarsi la partita fino in fondo senza dover entrare. Chelsea-Milan invece sarà l'occasione giusta per far vedere che Leao non segna gol solo alle italiane ma ormai è diventato un plus contro qualsiasi big europea il Mikan si trovi a scendere in campo. E se lo avete ammurato di recente stasera può fare inchinare anche il Chelsea. A quella quota, nonostante una serata piena di assenti, non si può stare tanto a traccheggiare, proprio no.



Da quando le ho studiate mi sono stampato in mente che Benfica-PSG sarà un pareggio fatto e finito. Perchè tutte e due sanno di poter rischiare di perderla. E ogni passo falso di una contro l'altra giocherebbe a favore di Allegri. Che invece le ha già perse contro entrambe. Non riesco a ricordare un bomber che abbia vissuto un momento cosi' decisivo come Haaland. E segnatevelo, questo norvegese butterà giù a spallate i record di miti come CR7 e Messi. Per stasera ci prendiamo l'handicap di tre gol del suo City contro il Copenaghen (ovvero 4-0, 5-1 ecc.).





Juventus-Maccabi Haifa marcatore Vlahovic (quota 1,75)

Chelsea-Milan marcatore Leao (4,00)



inoltre



Benfica-PSG X (4,25)

Manchester City-Copenaghen 1/handicap 3 gol (2,25)



Ambo dei marcatori da 7 volte la posta, ambo delle partite da 9,56 volte la posta