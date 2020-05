E ci siamo.. Se sarà il Bayern si riaprirà tutto come dall'inizio; se sarà il Borussia Dortmund allora i bavaresi potranno fare festa al 90 per 100. Insomma eccoci. La partita, secondo me giustamente, è stata sistemata alle 18,30 visto che non si potevano certo far giocare le altre tre al pomeriggio oppure qualcuna di sera con le due regine. Certo che un match simile in tempi di pandemia si dovrebbe portare appresso una audience da Campionato del Mondo.Comunque due squadre molto piaciute dalla ricomparsa, segnano a fare male. E hanno tanti uomini che decidonoAnche perchè non credo che le due tirino a fare la spesa con un punticino.Leverkusen-Wolfsburg mi dice questo.Al contrario il Bayer è squadra forte compatta e di gran lunga superiore come ha appena testimoniato la razzia in casa Gladbach. Gli ospiti sanno come difendersi ma a me piace troppo quella quota...A proposito di Gladbach l'occasione per rifarsi arriva a puntino. Il Werder, nonostante abbia appena vinto in trasferta, è in un'annata tutti acciacchi e dolori. Deve far punti in ogni caso ma qui mi par di fronte a un avversario fuori portata.Anche se finora i gol nei primi tempi non è che stiano grandinando.L'una deve salvarsi e boccheggia, l'altra può agganciare persino la zona Europa League ma dal rientro è stata davvero sfortunata con i gol annullati dal Var (due superdecisivi). Sfida da toccare con le pinze da uranio.Borussia Dortmund-Bayern Monaco gol/over 2,5 (quota 1,54)Brema-Moenchengladbach 2/2 primo tempo/finale (2,78)Bayer Leverkusen-Wolfsburg 1/1 primo tempo/finale (2,78)