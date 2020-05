Che strano, la partitona dellain quanto a numeri di classifica non è il posticipo del(addirittura terza come somma-punteggi) ma unche mette impressione, 102 punti e solo 2 di vantaggio per i padroni di casa.Quanta sostanza in campo, due squadroni in teoria perfino in lotta per il massimo traguardo. La cosa curiosa che spicca è che tra queste due i pareggi sono merce rarissima, si risale al 2014 (1-1). Per andare poi a trovarlo a Gladbach bisogna tornare al 3-3 di un anno prima. Come hanno ripreso? Con un 3-1 e un 4-1, vittorie esterne con la pipa in bocca. Bel match.Anche questa sfida si fa preferire come punti in classifica al "povero" Bayern. Vuol dire che anche qui saremo ai massimi livelli. Due successi alla ripresa, il Borussia a marce basse perchè in dominio totale, il Wolfsburg all'ultimo soffio.I gialloneri segnano il doppio (72 contro 36) ma per me questa è GOL spappolato.Il Francoforte sta andando piano e c'è poco da ridere. Quattro sconfitte consecutive in Bundesliga dicono che per il momento si guarda più sotto che sopra. Il Bayern ha vinto il rientro dando la sensazione di toccare appena il gas. Fate voi.Ecco le due gare-Cenerentola della giornata. Qui le quote non le capisco proprio e lo devo dire con il megafono. Perchè il Werder sembra una macchina di cui è rimasto lo chassis, il Friburgo è andato a tanto cosi' dallo sbancare Lipsia (gol annullato grazie al Var negli ultimi secondi e per fuorigioco di millimetri).Qui si deve dire una cosa sola. Il Paderborn in 5 partite nella sua storia non ha mai segnato all'Hoffenheim. Un pareggio e 4 sconfitte. Difficile leggere tra le righe che potrebbe mai accadere.Moenchengladbach-Leverkusen X (quota 3,70)Wolfsburg-Dortmund gol (1,62)Friburgo-Werder 1 (2,25)Il terno vale 13,4 volte la posta