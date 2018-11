In un lunedì in cui c'è pochissimo intanto un parere: lascerei da parte Brest-Nancy. L'1 sembra scritto col pennello ma proprio in questi casi, in questi giorni... Meglio dire grazie non fumo. Restano due partite da considerare, in Germania e Spagna. Andiamo a tastare.

In Bundesliga 2 c'è Bochum-Darmstadt. Sono a pari punti in classifica ma mentre il Bochum ha fatto ben dieci punti in casa, il Darmsradt ne ha collezionati quattro in trasferta. Gli ultimi due scontri diretti, uno in casa e uno fuori, li ha vinti il Bochum. Che aspetta il successo dopo tre pareggi di fila. Vedo l'1.

In Liga 2 la partita è Gimnastic-Saragozza. Partitina partitina con quartultima e ultima in lizza. A distanza di due punti. C'è un numero che colpisce. Il Saragozza è squadra più da trasferta. Vediamo che nelle sei uscite ha comunque totalizzato sei punti (una vittorie e due pareggi, sette gol fatti e sette subiti). Il Gimnastic ne ha fatti sette ma davanti al suo pubblico, due vittorie e una X, addirittura segnando di meno, sei reti, rispetto alle nove prese. Saragozza intriga di più. In una serata, lo ripeto, comunque addensata di nubi.

I CONSIGLI DEL LUNEDI'

Bochum-Darmstadt 1 (quota 2,20)

Gimnastic-Saragozza 2 (2,87)

L'ambo vale 6,31 volte la posta