Seconda giornata dei gruppi di Champions League. Ho scelto subito, in un secondo. Due quaterne con due fisse, le quote mi straconvincono, una addirittura mi ha fatto scivolare per terra; due, quelle con le italiane, che cambiano, una un po' più conservativa e l'altra all'arma bianca.



Quasi piango se penso che Di Lorenzo sarà il secondo capitano - nella storia del Napoli - ad affrontare il Real Madrid con lo scudetto sul petto. Dopo Diego Armando Maradona. Una cosa del genere credo possa spingerti nell'Iperuranio. Ecco perchè non è una partita impossibile da vincere. Anche se Ancelotti mediterà vendetta tremenda vendetta dal giorno del sorteggio. Le ultime sette gare casalinghe dei partenopei contro rivali spagnole in competizioni europee sono tutte finite gol.



Inter-Benfica, quote diverse. Ben più alta quella del gol, decisamente più bassa quella dell'1, d'altronde i portoghesi non valgono i madridisti. Certo, con quel Lautaro Martinez che fa i buchi per terra si viaggia verso l'infinito e oltre, come Buzz Lightyear. Anche se l'avversario arriva da tre punti solenni e regali acchiappati nello scontro diretto per il titolo con il Porto. Indovinate chi ha segnato? Di Maria! Che toltosi le righe bianconere da dosso sembra un altro, quello che era sempre stato. Curiosità: il Benfica ha fatto almeno due gol in sette delle ultime otto trasferte di Champions, basta non mettersi paura.



Andiamo alle fisse. Quella che mi fa cadere per terra è l'Union Berlino, se il Braga è quello visto perdere col Napoli è pochissima cosa e non so come faccia a salvarsi in casa di una squadra tedesca; quella che ha una quota giocabile, nonostante contro un discreto Lens, è l'Arsenal: viene da una vittoria sonante in Premier che parla per lei.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Napoli-Real Madrid gol (1,55)

Inter-Benfica gol (1,75)

Lens-Arsenal 2 (1,63)

Union Berlino-Braga 1 (1,93)



Una quaterna da 8,53 volte la posta



L'ALTRA SCOMMESSA



Napoli-Real Madrid 1 (2,65)

Inter-Benfica 1 (1,70)

Lens-Arsenal 2 (1,63)

Union Berlino-Braga 1 (1,93)



Una quaterna da 14,1 volte la posta