L'infrasettimanale attira. Se poi è l'infrasettimanale che viene prima del derby di Milano, ancora di più.Ed è proprio per questo che oggi una partita così la tengo fuori, non mi convince da qualsiasi parte la guardi e non perché pensi che i rossoneri non debbano vincerla. Credo che l'avversario sia diverso da quello strapazzato quel giorno, solo questo., contendenti lombarde ancora a zero punti per due delle tante capolista (ma attenzione, non sono successi già scontati, Alvini gioca bene e l'ultima dei brianzoli è stata una sconfitta immeritata). Sono andato a cercarmi due quote per vedere se... Una mi ha preso alla gola e non mi ha più lasciato,. Perché siamo nella settimana che lo carica a mille, perché siamo nel match che viene dopo la sconfitta sonante con la Lazio (e il ragazzo è di carattere), perché l'ultimo gol che ha firmato in campionato è troppo datato e uno come lui comincia a vedere rosso., a Torino si è beccato il bacio lanciatogli da Abraham dopo l'assist del pareggio. E oggi, davanti al solito Olimpico rigurgitante d'amore, non sbaglierà. Davanti a Berlusconi e Galliani, poi: che vogliamo scherzare?C'è anche la Premier League e anche lì ne lascio fuori una, quella del Chelsea che non mi dice assolutamente granché. Le altre tre invece mi costruiscono un terno secondo me da applausometro:La prima ve la dico subito: furono due 0-0 lo scorso torneo, non c'è due senza tre anche se mi piace di più un pareggio con gol nell'occasione. La seconda nasce dal fatto che il Brighton ha firmato un inizio di Premier da putipù e cotillons e ogni occasione possibile (questa lo è) vede di non lasciarla per strada. La terza è scandita: gli ospiti non hanno rimpiazzato uno come Richarlison, io vidi quel Leeds-Chelsea 3-0 e oggi potrebbe pure finire in un modo assai somigliante.in piùAmbo italiano da, terno inglese da