Si va verso il punto e stop. Ultime due giornate di qualificazione per gli Europei poi di parlerà di spareggi. Siamo implicati anche noi con Spallettone che almeno al momento sembra perdere quasi un pezzo al giorno. Ma passiamo alle partite di oggi.



La Slovacchia farebbe festa con un punticello, in casa contro l'Islanda, proviamo a darle quello e non altro, da ieri la quota si sta pian pianino abbassando.

Il mio amato Lussemburgo riceve la Bosnia-Erzegovina e potrebbe persino farle la festa di nuovo, io però vado sulla combo 1X con gol, la ritengo assai probabile.

Chiusura con Georgia-Scozia che potrebbe/dovrebbe risultare un'amichevole, non credo che facciano a schiaffi per segnare una più dell'altra. Mi sbaglio?



Slovacchia-Islanda X (3,50)



Lussemburgo-Bosnia Erzegovina 1X/gol (2,45)



Georgia-Scozia under (1,75)



Terno da 15 volte.